Gökhan İpek: Boluspor, Başakşehir mağlubiyetinde de keyif aldı

Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek, Başakşehir yenilgisine rağmen takımın oyunundan keyif aldığını ve duran toplara çalışacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 18:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 18:45
Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Boluspor, deplasmanda Rams Başakşehir’ 2-1 mağlup oldu.

Gökhan İpek'in değerlendirmesi

Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bizler açısından mağlup olsak da çok keyifli bir maç oldu. Başakşehir gibi güçlü bir camiaya karşı oynadık. Oyuncularımıza da iyi bir takımla oynadığımızı, sahaya çıkıp birlikte oynamaktan keyif almaları gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

İpek, taktik disipline vurgu yaparak "Biraz dilimizin döndüğü kadar taktik disiplinle alakalı bir şeyler söyledik. Bunlara yüzde yüz riayet ettiler. Maçtan sonra kendileriyle konuştuğumda mağlup olsalar da çok keyifliydiler. Bize de keyif verdiler açıkçası" dedi.

Maçın gollerine değinen İpek, "Yenildik ama 2 tane duran toptan gol yedik. Demek ki duran toplara biraz daha fazla çalışmamız lazım. Başakşehir takımını tebrik ediyorum. Sezonun geri kalanında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Sezon planı ve hedefler

Sezonun kalanına ilişkin planlarını da aktaran İpek, "Açıkçası az kişiyiz. Kadro sayısı olarak az kişiyiz. Elimizde kalan oyuncular, birbirini çok seven, gerçekten aile ortamı oluşturmuş bir grup var. Yönetimimiz arkamızda. Onlar da bireysel olarak ellerinden ne geliyorsa bizden esirgemiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İpek, oynadıkları futbola odaklandıklarını belirterek, "Bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Oynadığımız oyundan keyif almaya çalışıyoruz. Biz oynadığımız oyunu ne kadar güçlendirirsek sonuçlar ardı arkasına gelecektir. Ligde de geldiğimiz konum ortada. Birkaç takviye ile daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hedefimiz buralarda kalmak. Oynadığımız oyundan keyif almak. Neticesinde Boluspor camiasına, taraftarına güzel anlar yaşatmak" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

