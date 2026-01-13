PFDK'dan Turkcell Süper Kupa'da 3 Kulübe Para Cezası

PFDK, Turkcell Süper Kupa maçlarında yaşanan saha olayları ve kötü tezahüratlar nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a para cezası ve bir oyuncuya men cezası verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 19:09
PFDK'dan Turkcell Süper Kupa kararları

Disiplin Kurulu ceza kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda, Turkcell Süper Kupa'da mücadele eden kulüplere yönelik disiplin cezaları açıklandı.

Galatasaray: 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Fenerbahçe: 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına; aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Samsunspor: 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına; aynı müsabakada Samsunspor sporcusu Antoine Makoumbou'nun rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

