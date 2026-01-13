Nuri Şahin: Galipiz ama oyundan memnun değilim | Rams Başakşehir 2-1 Boluspor

Nuri Şahin, Rams Başakşehir’in Boluspor karşısındaki 2-1 galibiyetinden memnun olduğunu ancak oyundan tatmin olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 18:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 18:51
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Bolusporu 2-1 yenen Rams Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maç sonrasında

Nuri Şahin: "Galip geldiğimiz için mutluyum ama oyundan memnun değilim. Oyunculara da aynısını söyledim. Onların geldiğimiz günden beri çabasından, profesyonelliklerinden son derece memnunum. O yüzden benden kredileri çok fazla. Bir tanesini kullandılar. Canları sağ olsun. Tatil ya da kamp dönüşü sonrası maçlar zor oluyor. Bizi zorlayan bir rakip de vardı karşımızda. Kazandığımız için mutluyum. Bazı oyuncuların performansından memnunum. Bugün için kayda alabileceğimiz şey 3 puan oldu. Gerisini unutmak istiyoruz ve unuttuk da. Şimdi inşallah lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Devre arası kampı değerlendirmesi

Şahin, devre arasında Antalya'da yapılan kampla ilgili olarak, "9-10 gün gibi ilk defa uzun süre bir arada kaldık. Hafif sakatlıklarla atlattık. Kamp döneminde sakatlıklar normalde problem oluyor. Yüklememizi yaptık. Asıl maç oynayarak açılacak oyuncularımız. Beraber ilk kampımızdı. Kulüp açısından kampın organizasyonu, her şey çok iyiydi. Bu maçı daha farklı bekliyordum ama sıkıntı yok. Daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Kupadaki ve ligdeki hedefler

Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda lig ve kupayı aynı öncelikte gördüklerini belirten Şahin, "İkisi de aynı önemde. Ligde iyi bir ivme yakalamıştık. Aynısını ikinci yarıda devam ettirmek istiyoruz. Hedeflerimizi sonuna kadar zorlayacağız. Kupada da öncelikle gruptan çıkıp son 8’e kalmak istiyoruz. Son 8 sonrası orada olacak her takım gibi biz de sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hedeflerde bu yolu ya da bu yolu çekmek yerine ikisini de zorlayacağız. Bugüne kadar öyle olmuş, benimle de öyle olacak" dedi.

Ara transfer değerlendirmesi

Ara transfer sürecine ilişkin Şahin, "İki tarafta da bir şeyler olabilir. Hem giden hem gelen oyuncu olabilir. Ama olmayabilir de. Bunu açık söylüyorum. Takımımızın kalitesinden gayet memnunum. Biz iki türlü transfer yapmak istiyoruz. Ya direkt katkı sağlayacak, bizim kalitemizi bir tık artıracak Shomurodov, Harit gibi oyuncular alabilirsek alacağız ya da geleceğe yatırım. Aynı zamanda da bize ikinci yarıda hem kadro genişliği hem adaptasyon sürecinde yardımcı olacak oyuncular bakıyoruz. İki tarafta da hazırlıklarımızı yaptık. Başakşehir için oyuncu bulmak çok kolay değil. İyi gidiyoruz. Bakalım ne olacak" şeklinde konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

