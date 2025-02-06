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Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 9 Şubat'ta yapacağı maç için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:21
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile 9 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklara hız verdi. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirildi.

Yenilenme Programı

Erzurumspor FK maçında ilk 11'de yer alan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular için yenilenme programı uygulandı. Salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçen diğer oyuncular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift Kale Maç ile Tamamlandı

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla bu hazırlıkları sürdürecek.

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