Fenerbahçe'de Başkanlık Seçimini Kaybeden Ali Koç: 'Hepimiz Aynı Gemideyiz'

Seçim Sonrası Açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, Chobani Stadı'nda kürsüye geldi ve destekçilere seslendi.

Koç, konuşmasında "Hepimiz aynı gemideyiz." diyerek birlik çağrısı yaptı. "Bir kez daha seçim nasıl yapılır gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolunuz açık, şansınız bol olsun." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, kulüp içindeki birlik mesajını yinelerken, "Yapacak çok işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimin sonuçları hayırlı olsun. Başkanın etrafında kenetlenme zamanı, sağ olun var olun." sözlerine yer verdi.