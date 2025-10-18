Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı: Saran, Koç ve Yıldırım Katıldı

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Açılış ve Tarihi Katılım

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün yaşayan 4 başkanından 3'ünün salonda bulunduğunu belirterek tarihi bir an yaşandığını vurguladı.

Mosturoğlu, olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve ekibini tebrik ederek şunları söyledi: "Sayın Sadettin Saran, kulübümüzün 38. başkanı oldu. Kendisini ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, madalyaların ve kupaların kazanılacağı başarılı bir dönem diliyorum."

Seçim Sürecine İlişkin Değerlendirme

Mosturoğlu, sürecin sorunsuz geçtiğini belirterek, "Nisan ayından itibaren kulübümüz ve camiamız son derece sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Tüzükte seçim için belirlenmiş takvim işlerken, son derece karmaşık bir durumu çözerek çok adaylı seçimin önünü açtık. Seçim organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Kusursuz seçim süreci, sayın Sadettin Saran ve sayın Ali Koç'un, yüksek divan kurulu başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirdiği önceden belirlenen ilkeler ve ortak akılla yürütülmüştür. Sonuçların çok az bir farkla belirlenmiş olması, kulübümüzün geldiği demokratik olgunluk anlamında da önemlidir. Sayın Ali Koç'un sergilediği demokratik olgunluk, sayın Sadettin Saran ve ekibinin gösterdiği ölçülü sevinç ile her iki başkanın birlik, beraberliğe yönelik sergilediği irade, camianın görmeyi arzu ettiği tablonun doğmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Açık şekilde anlatılmalıdır"

Mosturoğlu, olağanüstü seçimli genel kurulda kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13. maddelere değinerek, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda istenilen yetkilerin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkilerin torba şekilde verilmesinin ret kararında etkili olduğunu belirten Mosturoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Üyelerimiz, kulübümüzün mali durumuna ilişkin tatmin edici açıklama yapılmasını beklemektedir. Genel kurula katılan üyelerimizin, bu yetkilerin ne için istendiğini bilmesi, bu yetkilerin kulüp menfaatlerine uygun olup olmadığını karar vermesi, tüzüğün verdiği görevdir. Bu yetkilerin gerekçelerinin net şekilde ve hangi projelerde kullanılacak olması açık şekilde anlatılmalıdır. Üyelerin çoğunluğu tarafından ortaya konan bu irade genel kurul kararıdır. Bu toplantıda yönetim kurulumuz sizlere kapsamlı bilgiler sunacaktır."

