Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı: Saran, Koç ve Yıldırım Katıldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'ta yapıldı. Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ı tebrik etti; 25 Ekim'de yetkilerin açıkça anlatılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 12:17
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı: Saran, Koç ve Yıldırım Katıldı

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Açılış ve Tarihi Katılım

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün yaşayan 4 başkanından 3'ünün salonda bulunduğunu belirterek tarihi bir an yaşandığını vurguladı.

Mosturoğlu, olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve ekibini tebrik ederek şunları söyledi: "Sayın Sadettin Saran, kulübümüzün 38. başkanı oldu. Kendisini ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, madalyaların ve kupaların kazanılacağı başarılı bir dönem diliyorum."

Seçim Sürecine İlişkin Değerlendirme

Mosturoğlu, sürecin sorunsuz geçtiğini belirterek, "Nisan ayından itibaren kulübümüz ve camiamız son derece sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Tüzükte seçim için belirlenmiş takvim işlerken, son derece karmaşık bir durumu çözerek çok adaylı seçimin önünü açtık. Seçim organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Kusursuz seçim süreci, sayın Sadettin Saran ve sayın Ali Koç'un, yüksek divan kurulu başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirdiği önceden belirlenen ilkeler ve ortak akılla yürütülmüştür. Sonuçların çok az bir farkla belirlenmiş olması, kulübümüzün geldiği demokratik olgunluk anlamında da önemlidir. Sayın Ali Koç'un sergilediği demokratik olgunluk, sayın Sadettin Saran ve ekibinin gösterdiği ölçülü sevinç ile her iki başkanın birlik, beraberliğe yönelik sergilediği irade, camianın görmeyi arzu ettiği tablonun doğmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Açık şekilde anlatılmalıdır"

Mosturoğlu, olağanüstü seçimli genel kurulda kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13. maddelere değinerek, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda istenilen yetkilerin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkilerin torba şekilde verilmesinin ret kararında etkili olduğunu belirten Mosturoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Üyelerimiz, kulübümüzün mali durumuna ilişkin tatmin edici açıklama yapılmasını beklemektedir. Genel kurula katılan üyelerimizin, bu yetkilerin ne için istendiğini bilmesi, bu yetkilerin kulüp menfaatlerine uygun olup olmadığını karar vermesi, tüzüğün verdiği görevdir. Bu yetkilerin gerekçelerinin net şekilde ve hangi projelerde kullanılacak olması açık şekilde anlatılmalıdır. Üyelerin çoğunluğu tarafından ortaya konan bu irade genel kurul kararıdır. Bu toplantıda yönetim kurulumuz sizlere kapsamlı bilgiler sunacaktır."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran (sağ 2), yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri de katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları Başladı
2
Vanspor Başkanı Erol Temel: Hedef Kulübü İleri Taşımak
3
Hakan Bilal Kutlualp: Saran ve Yönetimine Destek Verilmeli | Fenerbahçe
4
Sipay Bodrum FK, Esenler Erokspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan 'Kayışdağı'nı Satın, Borcu Kapatın' Çağrısı
6
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın Arasında Tartışma
7
Montes: EHF Avrupa Kupası 2026 Hazırlığında Kilit Rol Oynuyor

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)