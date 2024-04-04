Fenerbahçe'den Galatasaray ile oynacağı Süper Kupa maçına İlişkin flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin resmi X hesabından beklenmedik bir paylaşım geldi. Süper Kupa maçına çıkmayacaklarını duyuran sarı-lacivertli ekip, önemli bir mesaj verdi.

Süper Kupa Maçı Es Geçildi

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına u19 takımı ile çıkacağını duyurdu. Ancak sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçına dair herhangi bir paylaşım yapmayarak maçı es geçti. Bunun yerine bir sonraki maçlarının Olympiakos olduğunu vurgulayan bir gönderi paylaştılar.





Taraftarlardan Olumlu Dönüş

Fenerbahçe'nin bu tavrı taraftarlar tarafından olumlu karşılandı ve büyük beğeni topladı. Ali Koç ve yönetiminin maça çıkmama kararını destekleyen taraftarların olumlu geri dönüşleri, kulüp yönetimini mutlu etti.