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Fenerbahçe'den yeni transfer: Juventus'un yıldızını getiriyor

Ferdi Kadıoğlu bu sezon gidici! Peki onun yerine kim gelecek? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 22.02.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 21:05
Fenerbahçe'den yeni transfer: Juventus'un yıldızını getiriyor

Fenerbahçe'de transfer gündemi heyecan verici gelişmelere sahne oluyor. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'nun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığı oldukça yüksek. Bu ayrılık, sarı-lacivertli taraftarları üzebilirken, yönetim ise bu kaybı telafi etmek için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Suudi basınına göre Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya futbolunun önemli isimlerinden biriyle anlaşma peşinde. Juventus'un başarılı kanat oyuncusu Alex Sandro, sarı-lacivertli formayı giymeye oldukça yakın. Brezilyalı futbolcu, Porto'dan gelerek 2015 yılından bu yana Juventus'ta 321 maça çıkarken, 15 gol atıp 33 asist yapma başarısını gösterdi. Ancak bu sezon gözden düşen Alex Sandro, sadece 12 maçta 532 dakika süre alabildi.

ferdi kadıoğlu

Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi, sadece takımın güçlenmesi açısından değil, aynı zamanda ezeli rakiplerinden Galatasaray'la da rekabeti artırması bakımından önem taşıyor. Habere göre Galatasaray'ın da Brezilyalı oyuncuya ilgi gösterdiği ancak Fenerbahçe'nin bu transferi rakibine kaptırmamak adına ciddi görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun potansiyel ayrılığı ve Alex Sandro'nun transfer süreci, Fenerbahçe camiasında heyecan yaratırken, taraftarlar gelecek günlerde bu transfer gelişmelerini büyük bir merakla bekliyor.

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