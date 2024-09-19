Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Erden Timur sürprizi

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3’üncü haftanın erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 5’te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti ve zirvede yer aldı. Gaziantep FK ise 3 puanla ligin alt sıralarında kalmaya devam ediyor.



Maçın öne çıkan bir diğer sürprizi ise Galatasaray’ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un mücadeleyi Rams Park’ta takip etmesiydi. İşte maçın özetine ve detaylarına dair her şey.

GALATASARAY, GAZİANTEP FK KARŞISINDA HIZLI BAŞLADI

Mücadele, Galatasaray’ın hızlı ve etkili oyunuyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, 11’inci dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Gaziantep FK savunmasını aşmakta zorlanmayan Galatasaray, erken bulduğu bu golle moral kazandı. Taraftarların da yoğun desteğiyle baskıyı artıran ev sahibi ekip, rakibine oyun kurma şansı tanımadı.

Gaziantep FK ise Galatasaray’ın bu baskılı oyununa karşılık vermekte zorlandı. Rakip yarı sahaya geçişlerde etkisiz kalan konuk ekip, kontra ataklarla pozisyon yaratmaya çalıştı ancak Galatasaray savunması bu atakları başarıyla durdurdu.

YUNUS AKGÜN FARKI 2’YE ÇIKARDI

İlk golün ardından ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 26’ncı dakikada Yunus Akgün ile farkı 2’ye çıkardı. Yunus Akgün’ün şık vuruşu, Gaziantep FK kalecisinin çabalarına rağmen ağlarla buluştu. Bu golle birlikte maçın kontrolü tamamen Galatasaray’ın eline geçti.

Gaziantep FK ise Galatasaray’ın hızlı ve organize ataklarına karşı koymakta zorlandı. Konuk ekip, orta sahada oyun kurmakta güçlük çekti ve Galatasaray’ın baskısı altında kaldı.

MİCHY BATSHUAYI SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Galatasaray, 76’ncı dakikada Michy Batshuayi’nin golüyle durumu 3-0’a getirdi. Batshuayi’nin attığı bu gol, Galatasaray taraftarını coşturdu ve maçı izleyenler arasında büyük bir sevinç yaşandı.

Galatasaray, bu golün ardından oyunu kontrol altında tutmaya devam etti. Rakibine fazla fırsat tanımayan sarı-kırmızılılar, skor avantajını koruyarak mücadeleyi sürdürdü.

GAZİANTEP FK’DAN TEK GOL FURKAN SOYALP’TEN

Gaziantep FK, 81’inci dakikada Furkan Soyalp’in golüyle farkı 2’ye indirdi. Furkan Soyalp’in attığı gol, Gaziantep FK’ya bir nebze moral verdi ancak maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi. Galatasaray, bu gole rağmen oyun kontrolünü kaybetmedi ve kalan dakikalarda skorun üzerine yatmayı başardı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrılarak 5’te 5 yapmayı başardı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine lider olarak gitme avantajı yakaladı.

ERDEN TİMUR SÜRPRİZİ RAMS PARK’TA

Galatasaray – Gaziantep FK karşılaşmasında, dikkat çeken bir diğer olay ise Erden Timur’un tribünde olmasıydı. Galatasaray’ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Rams Park’taki mücadeleyi yerinden takip etti. Taraftarların ilgisini çeken bu sürpriz, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Timur’un Galatasaray’ın bu önemli maçında tribünlerde yer alması, kulüp camiasında heyecan uyandırdı. Galatasaray’ın sportif başarılarında önemli bir rol oynayan Timur, takımın yanında olmaya devam ettiğini bu şekilde göstermiş oldu.

GALATASARAY LİGDE ZİRVEDE

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, Süper Lig’de zirveye yerleşti. 15 puanla liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı ekip, 5’te 5 yaparak dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray’ın bu form grafiği, Fenerbahçe derbisi öncesi büyük bir moral kaynağı oldu.

Fenerbahçe derbisine lider olarak çıkacak olan Galatasaray, taraftarlarının da büyük desteğiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Özellikle hücum hattında sergilediği etkili performansla göz dolduran sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyor.