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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transfer, sarı-lacivertlilerin sol bek pozisyonunu güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 17:33
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi geldi! 4 yıllık imza atıldı

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

4 Yıllık İmza

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, genç yetenek Levent Mercan ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu transfer, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı ilk önemli hamle olarak dikkat çekiyor.

Levent Mercan'ın Performansı

Levent Mercan, geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı. Genç sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı. Performansıyla dikkat çeken Mercan, Fenerbahçe'nin sol bek pozisyonunu güçlendirecek önemli bir isim olarak değerlendiriliyor.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Levent Mercan transferi, Fenerbahçe'nin genç ve dinamik bir takım kurma hedefi doğrultusunda olduğu görülüyor. Mercan'ın yetenekleri ve saha içi performansı, Fenerbahçe taraftarları tarafından merakla bekleniyor.

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