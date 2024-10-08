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Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne Fransa'da Başlıyor

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımına konuk olacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:59
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne Fransa'da Başlıyor

Fenerbahçe, Fransa'da FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne Merhaba Dedi

Sarı-lacivertli ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında, Villeneuve d'Ascq LM takımı ile karşılaşmak üzere Fransa'ya gidiyor. Tüm gözlerin çevrileceği bu mücadele, Palacium Salonu'nda oynanacak ve maça TSİ 21.00'de start verilecek.

Grup ve İkinci Tur Şansı

Fenerbahçe'nin yer aldığı grupta sadece Villeneuve d'Ascq LM değil, aynı zamanda KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya) gibi güçlü takımlar da bulunuyor. Ekipler, gruplarını ilk üç sırada tamamlayarak ikinci tura yükselmeyi hedefliyor. Dördüncü sırada kalan ekipler ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

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