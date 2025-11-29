Fenerbahçe-Galatasaray Derbilerinde Goller Yabancılardan: Son 10 Yılda 12 Gol

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde yabancı isimler öne çıkıyor
Trendyol Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Son 10 yılın verileri
Sarı-lacivertliler, son yıllarda ezeli rakibine karşı skor üretmekte zorlanırken, son 10 yılda yapılan 20 derbide 14 gol kaydetti. Bu dönemde Fenerbahçe, 10 lig maçında ise sessiz kaldı.
Taraflar söz konusu dönemde 5'er galibiyet alırken, 10 müsabakada eşitlik bozulmadı. Öne çıkan istatistikse, Fenerbahçe'nin attığı 14 golün 12'sinin yabancı futbolculardan gelmiş olması.
Goller ve isimler
Sarı-lacivertlilerin son galibiyetinde gol Çağlar Söyüncü'den gelirken, Serdar Dursun da 10 Nisan 2022'de alınan galibiyette takımının 2. golünü atmıştı.
Derbilerde gol sevinci yaşayan yabancı futbolcular: Robin van Persie (2), Diego, Josef de Souza, Mathieu Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Max Kruse, Mesut Özil, Crespo, Miha Zajc ve Edin Dzeko.
Ezeli rakipler arasında geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynanan maçta da Fenerbahçe'nin tek golü Sebastian Szymanski'den gelmişti.
EDİN DZEKO