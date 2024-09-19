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Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:25
Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisinin Hazırlıklarına Hız Verdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbi için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp yetkililerinin verdiği bilgilere göre, antrenmanları Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Antrenman Detayları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonları üzerine çalışmalar yapıldı. Antrenmanın son kısmında taktik ve bireysel çalışmalarla ilerleyen ekip, dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirdi.

Derbi hazırlıkları, Fenerbahçe için büyük önem taşıyor ve takımın yarın tamamlaması bekleniyor. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuların performansını ve motivasyonunu merakla takip ediyor.

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