Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Özel Koreografi

Fenerbahçe taraftarları Trendyol Süper Lig 14. haftasında Galatasaray derbisine özel koreografi ve pankartlarla tribünleri renklendirdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 20:15
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Özel Koreografi

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Özel Koreografi

Tribünler şov yaptı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı.

Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtı.

Kuzey Tribününde ‘Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz’ pankartı açıldı.

Maraton Tribününde iki yanda ‘Dök bizi sokaklara’ yazısı ve ortada taraftar siluetinin yer aldığı görsel sahne aldı.

Spor Toto (Okul Açık) Tribününde ise makaralı dev bir görsel açıldı. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in Çubuklu formayı tuttuğu görselde teknik direktör Domenico Tedesco ve kadrodaki oyuncuların siluet detayı yer aldı. En altta ise ‘Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara’ pankartı yer aldı.

Stadın tüm tribünlerinde sarı lacivert kartonlar açıldı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, GALATASARAY DERBİSİNE ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, GALATASARAY DERBİSİNE ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, GALATASARAY DERBİSİNE ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)
2
Tedesco'dan Derbide 3 Değişiklik: Fenerbahçe 11'i Belli Oldu
3
Samsunspor 1-0 Alanyaspor — İlk Yarıda Musaba'nın Golü
4
Galatasaray’da 3 değişiklik — Buruk, Osimhen'i 11'de başlattı
5
Trendyol Süper Lig Derbisi: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray — 15'te Golsüz Eşitlik
6
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine taraftar akını: Biletler tükendi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı