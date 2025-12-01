Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Özel Koreografi

Tribünler şov yaptı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı.

Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtı.

Kuzey Tribününde ‘Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz’ pankartı açıldı.

Maraton Tribününde iki yanda ‘Dök bizi sokaklara’ yazısı ve ortada taraftar siluetinin yer aldığı görsel sahne aldı.

Spor Toto (Okul Açık) Tribününde ise makaralı dev bir görsel açıldı. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in Çubuklu formayı tuttuğu görselde teknik direktör Domenico Tedesco ve kadrodaki oyuncuların siluet detayı yer aldı. En altta ise ‘Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara’ pankartı yer aldı.

Stadın tüm tribünlerinde sarı lacivert kartonlar açıldı.

