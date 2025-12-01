Fenerbahçe-Galatasaray derbisine taraftar akını: Biletler tükendi

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Taraftar Yoğunluğu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Maç ve taraftar hareketliliği
Müsabaka saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak maç öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.
Tribün ilgisi yüksek oldu; satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti ve taraftarlar maç saati yaklaştığında tribünlerdeki yerlerini aldı.
