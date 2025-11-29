Fenerbahçe-Galatasaray: Süper Lig'in En Golcü İki Takımı Kadıköy'de

1 Aralık'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ligin en golcü iki takımı karşılaşıyor; Icardi ve En-Nesyri 7'şer golle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:23
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, ligin en golcü iki takımını buluşturuyor

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Kadıköy’de karşılaşacak. Mücadele, aynı zamanda ligin en golcü iki takımının kapışmasına sahne olacak.

Takımların gol istatistikleri

Sarı-lacivertliler geride kalan haftalarda rakip fileleri 30 kez havalandırarak ligin gol kralı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise toplam 28 gol kaydederek ligin en golcü ikinci takımı olarak yer alıyor.

Forvetler ve gol krallığı

Derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak. Galatasaray’da Mauro Icardi, Fenerbahçe’de ise Youssef En-Nesyri bu sezon ligde 7’şer golle takımlarının en golcü isimleri konumunda. İki futbolcu, gol krallığı yarışında 9’ar golle zirvede olan Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov’u takip ediyor.

Diğer hücum katkıları

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz 4, Victor Osimhen ve Leroy Sane ise 3’er gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca ile Marco Asensio da 6’şar golle öne çıkıyor.

Savunmacılardan hücuma destek

Her iki takımda savunma oyuncuları da hücuma katkı verdi. Galatasaray’da Eren Elmalı 3 ve Davinson Sanchez 1 gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe’de Archie Brown 2, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ise 1’er gol kaydetti.

