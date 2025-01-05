DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.455.290,53 0,89%

Fenerbahçe, Hatayspor ile Karşılaştı: Maç Öncesi Notlar

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta kadro değişiklikleri ve tribünlerin durumuyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:22
Fenerbahçe, Hatayspor ile Karşılaştı: Maç Öncesi Notlar

Fenerbahçe, Hatayspor'u Konuk Etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Eyüpspor maçına göre kadroda iki önemli değişiklik yaptı.

Kadroda Yapılan Değişiklikler

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda sahaya 4-4-2 dizilişiyle çıktı. Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerine Levent Mercan ve Edin Dzeko'ya forma verdi.

Kaleyi İrfan Can Eğribayat korurken, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Levent Mercan oluşturdu. Orta sahada ise Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues yer aldı. Kenarlarda Filip Kostic ile Dusan Tadic görev yaparken, hücumda Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri buluştu.

Levent Mercan İlk 11'de Şans Buldu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Daha önceki lig maçlarında sonradan oyuna giren Mercan, Zenit ile yapılan hazırlık maçında etkili bir performans sergilemişti.

Sakatlama Haberleri

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın bu maçta yer almadı. Mourinho, her iki oyuncuyu da Hatayspor karşısında görevlendirmedi. Ayrıca Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Mert Hakan Yandaş 6 Maç Sonra Kadroda

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 6 maç aradan sonra kadroya dahil oldu. Yaşadığı sakatlık sonrası 44 gün sonra formasına kavuşan Yandaş, 13. haftadaki Kayserispor maçında sahada yer almıştı.

Taraftar Tepkisi ve Tribün Durumu

Fenerbahçeli bazı taraftarlar, maç öncesinde kulüp yönetimine tepki göstererek istifa çağrısında bulundu. Ayrıca, sezon boyunca tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor karşılaşmasına beklenen ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda büyük boşluklar gözlemlenirken, maçı yaklaşık 30 bin kişi izledi.

Ferdi Tayfur Anıldı

Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı. Ülker Stadı'nda Tayfur'un sevilen parçaları çalındı ve sarı-lacivertli taraftarlar şarkılara eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Basketbol Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları Açıklandı
2
Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler 0-0 berabere kaldı
3
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
4
Volkan Demirel: 'İstediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var'
5
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 Geçti
6
Beşiktaş Fibabanka'dan Anadolu Efes'e Kapsamlı Galibiyet: 87-70
7
Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 ile Geçti

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü