Fenerbahçe, Hatayspor ile Karşılaştı: Maç Öncesi Notlar

Fenerbahçe, Hatayspor'u Konuk Etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Eyüpspor maçına göre kadroda iki önemli değişiklik yaptı.

Kadroda Yapılan Değişiklikler

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda sahaya 4-4-2 dizilişiyle çıktı. Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerine Levent Mercan ve Edin Dzeko'ya forma verdi.

Kaleyi İrfan Can Eğribayat korurken, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Levent Mercan oluşturdu. Orta sahada ise Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues yer aldı. Kenarlarda Filip Kostic ile Dusan Tadic görev yaparken, hücumda Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri buluştu.

Levent Mercan İlk 11'de Şans Buldu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Daha önceki lig maçlarında sonradan oyuna giren Mercan, Zenit ile yapılan hazırlık maçında etkili bir performans sergilemişti.

Sakatlama Haberleri

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın bu maçta yer almadı. Mourinho, her iki oyuncuyu da Hatayspor karşısında görevlendirmedi. Ayrıca Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Mert Hakan Yandaş 6 Maç Sonra Kadroda

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 6 maç aradan sonra kadroya dahil oldu. Yaşadığı sakatlık sonrası 44 gün sonra formasına kavuşan Yandaş, 13. haftadaki Kayserispor maçında sahada yer almıştı.

Taraftar Tepkisi ve Tribün Durumu

Fenerbahçeli bazı taraftarlar, maç öncesinde kulüp yönetimine tepki göstererek istifa çağrısında bulundu. Ayrıca, sezon boyunca tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor karşılaşmasına beklenen ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda büyük boşluklar gözlemlenirken, maçı yaklaşık 30 bin kişi izledi.

Ferdi Tayfur Anıldı

Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı. Ülker Stadı'nda Tayfur'un sevilen parçaları çalındı ve sarı-lacivertli taraftarlar şarkılara eşlik etti.