Fenerbahçe ilk yarıyı namağlup tamamladı — 39 puanla zirve yarışında

Fenerbahçe’de ilk yarı istatistikleri

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını 39 puanla tamamlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, 20 yıl aradan sonra ligin ilk yarısını namağlup bitirdi.

Genel bakış

Fenerbahçe ilk yarıyı Eyüpspor maçıyla noktaladı. Sezona Teknik Direktör Jose Mourinho ile başlayan ve daha sonra görevi devralan Domenico Tedesco yönetiminde, 17 haftada 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde edildi. Takım, ligde 39 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Büyük maçlarda 7 puan

Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleriyle oynadığı 3 lig maçından 7 puan çıkardı. Kadıköy’de Trabzonspor’u 1-0 yenen takım, Beşiktaş deplasmanından 3-2 galip döndü ve Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Gol istatistikleri

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde oynadığı 17 maçın 15’inde gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligde 39 golle Galatasaray ile birlikte en golcü takımlar arasında yer aldı. Gaziantep FK, Kayserispor ve Konyaspor maçlarında 4’er gol, Çaykur Rizespor karşısında ise 5 gol kaydetti.

Teknik direktör değişimi

Jose Mourinho ile başlayan dönemin ardından Portekizli teknik adamla yollar ayrıldı. Mourinho, 2025-2026 sezonunda ligde 2 maça çıkmış; 1 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya kaybedilmesinin ardından ayrılık gerçekleşti. Gençlerbirliği deplasmanında kenar yönetiminde Zeki Murat Göle yer aldı.

Domenico Tedesco, 9 Eylül’de İstanbul’a gelerek Trabzonspor karşısında ilk maçına çıktı. Görevi devraldığı takımın fiziksel ve mental sorunlarını hızla çözdü, kendi sistemini oturttu ve takımı şampiyonluk yarışına soktu. Ligde Tedesco ile 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve maç başına 2.29 puan ortalaması kaydedildi.

Savunma ve kalesini kapatma

Fenerbahçe ilk yarıda kalesinde 14 gol gördü. Takım 7 karşılaşmada gol yemedi; bu müsabakaların 5ini kazanıp 2sinde berabere kaldı.

Önemli geri dönüşler

Takım, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında ilk yarılarda 2-0 geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaştı. 2 Kasım’daki derbide Dolmabahçe’de 22. dakikada 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, 45+3’te beraberliği, 83’te galibiyet golünü buldu. İki hafta sonra Rize’de ilk 15 dakikada 2 gol yiyen Kanarya, 54-65. dakikalar arasında 3 gol atarak maçı 5-2 kazanmayı başardı.

Forma tercihleri ve süre

Anderson Talisca, 17 karşılaşmanın tamamında süre aldı; bunların 12’sinde 11’de başladı, 5 maçta sonradan girdi. Milan Skriniar 16 maçta görev yaptı; ligde 1 maçta sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı ve oynadığı 16 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Jayden Oosterwolde 15 maçta görev alarak takımda en fazla süre alan ikinci isim oldu. Onları İsmail Yüksek ve Marco Asensio izledi.

Goller — gol yükü paylaşımı

İlk yarıda en skorer isim Anderson Talisca oldu; son 2 maçta 3 gol daha atarak toplam 9 gole ulaştı. Marco Asensio 8 golle takımı sırtlayan bir diğer isim olurken, Youssef En-Nesyri ilk 15 haftada forma giyip son iki maçta kadroda yer almadan 7 gol kaydetti. Diğer gol dağılımı: Jhon Duran ve Dorgeles Nene 3’er, Archie Brown ve Milan Skriniar 2’şer, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür 1’er gol.

Kaleciler

Sezon başında kadroya katılan Brezilyalı kaleci Ederson, Süper Lig’de 11 maçta forma giydi. İrfan Can Eğribayat 3 müsabakada görev alırken, Tarık Çetin 2 maçta kaleyi korudu. Yaz transfer döneminde Girona’ya kiralanan Dominik Livakovic ise 1 karşılaşmada görev yaptı.

Kadro hareketliliği

Fenerbahçe ligde toplam 32 farklı oyuncuya şans verdi; bunların 17si yabancı, 15i yerli oyuncu. Sezonun başında forma giyen Dominik Livakovic, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat ve Cengiz Ünder transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrıldı. İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao sezon içinde teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakıldı. 18 yaşındaki Haydar Karataş, 17. haftadaki Eyüpspor maçında süre alarak takımın en genç ismi oldu.

Kart istatistikleri

Takımda bu sezon yalnızca Jayden Oosterwolde kırmızı kart gördü. Ligin 2. haftasında Göztepe maçında 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı; ayrıca ilk yarıda 2 kez sarı kart gördü. En çok sarı kart gören isimler ise Milan Skriniar, İsmail Yüksek ve Nelson Semedo olup her biri 5er sarı kartla takımda ilk sırada yer aldı. Diğer kart dağılımı: Jhon Duran, Ederson, Kerem Aktürkoğlu 2’şer; Youssef En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Tarık Çetin, Levent Mercan, Fred ve Mert Müldür 1’er sarı kart gördü.

Özetle, Fenerbahçe ilk yarıyı namağlup tamamlayarak güçlü bir grafik ortaya koydu; takım hem hücumda verimli hem de savunmada sağlam bir performans sergiledi. Domenico Tedesco dönemiyle birlikte sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında iddialı konumunu koruyor.

