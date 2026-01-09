Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı

Kulüpten yapılan açıklama

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar Samsunspor’a kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" denildi.

