Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçı İçin Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında yarın oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı; antrenman Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:30
Hazırlıklar Tedesco Yönetiminde Tamamlandı

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Oyuncular idmana koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Seans, pas çalışmasıyla devam etti ve taktiksel ile bireysel çalışmalarla noktalandı. Hazırlıklarını tamamlayan ekip, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak ve maç 20.00'de başlayacak.

