Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Yenerek Süper Lig'de Fark Yaratıyor

Fenerbahçe, Kayserispor'u Farklı Geçti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek göz doldurdu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Aslında devrede maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu ama bitiremedik" dedi.

İlk Yarının Gücü, İkinci Yarıdaki Duraklama

Mourinho, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan maçla ilgili olarak, "Bugün maça çok güçlü bir başlangıç yaptık, ancak 90 dakika boyunca daha istikrarlı ve konsantre olmamız gerekiyor. Maç 3-0'a kadar oldukça kolaydı, ancak 3-0'dan 3-2'ye gelene kadar duraksadık. Bu durum hoşuma gitmedi," diyerek takımı üzerindeki baskının farkında olduğunu vurguladı.

Mourinho'nun Takım Hedefi

Mourinho, Fenerbahçe’nin performansına ilişkin, "6 attık ama 7, 8, hatta 9 olabilirdi. Maç kolayken, maçı bitirmeyi başarmamız lazım," diyerek daha iyi sonuçlar elde etme hedefinden bahsetti.

Hayalindeki Takımın Sonucu

Fenerbahçe'nin bugünkü maçının 8-0 olması gerektiğini belirten Mourinho, "Hayalimdeki takım 3-0'dan maçı 3-2'ye getirmez. Dolayısıyla hayal ettiğimden uzaktayız," ifadelerini kullandı. Takımının genel durumundan memnun olduğunu belirten Mourinho, "Herkes çok iyi ve sıkı çalışıyor," diyerek oyuncularının performansını övdü.

Penaltı Pozisyonuna Dair Değerlendirme

Maçtaki penaltı pozisyonu hakkında bir değerlendirme yapan Mourinho, "Bu konuyu bir sonraki görüşmelerimizde konuşalım, çünkü burada bir şey söyleyemem. Pozisyon benim için penaltı gibi gözüküyordu," dedi.

Ronaldo Spekülasyonları

Son olarak, Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haberlere değinen Mourinho, "Belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Fenerbahçe'de oynaması hakkında yorum yapmam zor," şeklinde konuştu.

Yerli Futbolcu Kontenjanı Üzerine

Mourinho, ara transfer döneminde takıma oyuncu katılacaksa mevcut kadrodan daha iyi bir oyuncunun gelmesi gerektiğini belirtti ve Türkiye'de yerli futbolcu kontenjanı konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti: "Ben elimdeki oyunculardan çok mutluyum. Ancak UEFA'da başımızı belaya sokan bir durum var."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.