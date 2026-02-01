Fenerbahçe Kocaelispor Maçı: Süper Lig 20. Hafta Kapanışı

Trendyol Süper Lig’in 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkıyor. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maç bilgileri

Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı ve 43 puanla 2. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar ise 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 24 puan toplayarak 9. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçı 3-1 kazanmıştı.

Rekabette rakamlar

İki takım lig tarihinde yarınki mücadeleyle birlikte 42. kez karşılaşacak. Önceki 41 maçta Fenerbahçe 21 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 7 kez kazandı ve 13 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin attığı 74 gole karşılık Kocaelispor 33 gol kaydetti.

Son dönem ve en farklı skorlar

Sarı-lacivertliler ile Kocaelispor arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe 7 kez galip gelirken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Kocaelispor’un rakibine karşı son galibiyeti 27 Mart 1998 tarihinde evinde aldığı 2-1’lik sonuçla gerçekleşti. Fenerbahçe rekabette en farklı galibiyetleri iki kez 5-1, dört kez de 4-0’lık skorlarla aldı. Taraflar arasındaki en gollü müsabaka 27 Aralık 1981 tarihinde İsmet Paşa Stadı’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin 4-3 kazandığı karşılaşmaydı.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe bu sezon dış sahada 10 karşılaşma oynadı. Bu maçların 8ini Tedesco, 1ini Mourinho, 1ini de Zeki Murat Göle yönetti. Takım deplasmanda 6 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken, konuk olduğu maçlarda 23 gol attı ve kalesinde 9 gol gördü. Son deplasman galibiyeti Alanyaspor karşısında 3-2 olarak kayıtlara geçti; takım son 6 deplasman maçının 5inde sahadan galip ayrıldı.

Lig durumu ve golcüler

Fenerbahçe, ligde 19 haftada 43 puan toplayarak bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 43 golle Galatasaray ile birlikte ligin en golcü takımlarından biri.

Takımın en golcüsü Brezilyalı forvet Anderson Talisca. Talisca bu sezon ligde 11 gol atarken, tüm kulvarlarda toplam 17 gole ulaştı. 31 yaşındaki futbolcu Süper Lig’de son 4 maçta 5 kez fileleri havalandırdı ve Kocaelispor’a karşı ilk yarıda oynanan maçta da 1 gol kaydetti.

Hakem

Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki maçta düdüğü Alper Akarsu çalacak. Yardımcı hakemler Murat Altan ve Bilal Gölen olurken, dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

