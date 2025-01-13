Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 Mağlup Ederek Zirve Yarışına Devam Etti

Fenerbahçe Zirve Yarışında Hata Yapmadı

Sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor, 25. saniyede Pedrinho'nun kaydettiği golle öne geçti. Fenerbahçe, 14. dakikada Mert Müldür ve 24. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle geri dönerek durumu 2-1'e getirdi. Ancak Konyaspor, 45. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle skoru 2-2 eşitledi.

İkinci yarıda daha baskılı bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 61. dakikada Dusan Tadic'in golüyle durumu 3-2'ye getirerek maçı kazanmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 42'ye çıkarırken, Konyaspor 20 puanda kaldı.

Kulüp Tarihinin En Erken Golünü Yedi

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında Süper Lig tarihinde en erken golü yedi. Pedrinho'nun 25. saniyede attığı gol, sarı-lacivertli ekibin lig tarihince kalesinde gördüğü en hızlı gol olarak kayıtlara geçti. Bu gol, sezondaki en erken ikinci gol olurken, sezonun ilk haftasında Beşiktaş karşısında 24. saniyede atılan gol de dikkat çekiyor.

Mert Müldür, Konyaspor'a Karşı İki Gol Attı

Mert Müldür, 14. dakikada Dusan Tadic'in köşe vuruşunda kafayla ağları havalandırarak maça eşitliği getirdi. Fenerbahçe'ye transfer olduğu geçen sezon Konyaspor'a karşı attığı gol, kariyerindeki ikinci gol oldu.

Tadic'in Gol Sayısı 8’e Yükseldi

Dusan Tadic, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. Fenerbahçe'yi Konya'da 3-2 öne geçiren isim olan Tadic, Corendon Alanyaspor'a karşı 2 gol attı ve diğer maçlarda da birer kez gol sevinci yaşadı.

Çağlar Söyüncü Kornerden Gol Atmaya Devam Ediyor

İkinci golünü kaydeden Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe forması altında korner organizasyonundan gelen 4. golünü attı. Szymanski'nin kullandığı korner atışında kafa vuruşu ile fileleri havalandıran Çağlar, ligdeki tüm gollerini bu şekilde kaydetti.

Deplasmanda 2 Maç Sonra Galip Geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunmasına rağmen, Konyaspor karşısında aldığı 3 puanla deplasmandaki 2 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi. Geçtiğimiz aylarda Bellona Kayserispor'a karşı elde ettiği 6-2'lik galibiyetin ardından Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Eyüpspor ile de 1-1 berabere kalmıştı.