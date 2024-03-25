Fenerbahçe Kupa Voley'de şampiyon oldu!

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley karşılaşmalarında final heyecanı yaşandı. Finalde Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden F.Bahçe Opet kadın voleybol takımı ile Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ede Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

F.Bahçe, bugüne kadar Axa-Sigorta-Kupa Voleybolu'nda 8 kez finale çıktı ve 3'ünü kazandı. Sarı-lacivertli takım dördüncü şampiyonluğu hedefliyordu. Eczacıbaşı takımıysa Kupa Voley'de daha öncesinde 13 defa finalde mücadele etti. Eczacıbaşı Dynavit finalde dokuz maç kazanarak kupayı müzesine götürdü. Turuncu-Siyahlı ekip aynı zamanda 10. kupayı hedefliyordu.





7 Yılın Ardından İlk Kez

Dev maçta kazanan taraf Fenerbahçe Opet oldu. İlk seti 25:23'te Kanarya kazanırken, ikinci seti Eczacıbaşı 25:16'da skoru eşitledi. Üçüncü seti 25:17, dördüncü seti ise 25:20 kazanan Fenerbahçe, ivme kazanarak 4. defa Kupa Voley'in sahibi olmayı başardı. Bu, Fenerbahçe'ye 2016-2017 sezonundan bu yana ilk galibiyetini verdi.

Vargas MVP Seçildi!





AXA Sigorta Kupa Voley’de "En Değerli Oyuncu" Melissa Vargas oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Fenerbahçe Opet şampiyonluk kupasını alırken sarı-lacivertli takıma şampiyonluk kupasını veren ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ oldu. Kupanın keyfini çıkaran Fenerbahçeli voleybolcular, takım halinde galibiyet anısına fotoğraf çektirdi.