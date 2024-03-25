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Fenerbahçe Kupa Voley'de şampiyon oldu!

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley şampiyonu belli oldu. Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit dörtlü final organizasyonu fikstürünü tamamladı. Sarı-lacivertli takım, turnuvayı 3-1'lik skorla kazanarak şampiyonluğu elde etti.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 17:09
Fenerbahçe Kupa Voley'de şampiyon oldu!

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley karşılaşmalarında final heyecanı yaşandı. Finalde Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden F.Bahçe Opet kadın voleybol takımı ile Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ede Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

F.Bahçe, bugüne kadar Axa-Sigorta-Kupa Voleybolu'nda 8 kez finale çıktı ve 3'ünü kazandı. Sarı-lacivertli takım dördüncü şampiyonluğu hedefliyordu. Eczacıbaşı takımıysa Kupa Voley'de daha öncesinde 13 defa finalde mücadele etti. Eczacıbaşı Dynavit finalde dokuz maç kazanarak kupayı müzesine götürdü. Turuncu-Siyahlı ekip aynı zamanda 10. kupayı hedefliyordu.

Fenerbahçe Kupa Voley'de şampiyon oldu!

7 Yılın Ardından İlk Kez

Dev maçta kazanan taraf Fenerbahçe Opet oldu. İlk seti 25:23'te Kanarya kazanırken, ikinci seti Eczacıbaşı 25:16'da skoru eşitledi. Üçüncü seti 25:17, dördüncü seti ise 25:20 kazanan Fenerbahçe, ivme kazanarak 4. defa Kupa Voley'in sahibi olmayı başardı. Bu, Fenerbahçe'ye 2016-2017 sezonundan bu yana ilk galibiyetini verdi.

Vargas MVP Seçildi!

Fenerbahçe Kupa Voley'de şampiyon oldu!

AXA Sigorta Kupa Voley’de "En Değerli Oyuncu" Melissa Vargas oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Fenerbahçe Opet şampiyonluk kupasını alırken sarı-lacivertli takıma şampiyonluk kupasını veren ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ oldu. Kupanın keyfini çıkaran Fenerbahçeli voleybolcular, takım halinde galibiyet anısına fotoğraf çektirdi.

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