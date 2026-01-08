Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a Davet Etti

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio forması giyen Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'nin transfer sürecinde yeni bir adım attı. Kulüp, oyuncunun transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.

Kulübün açıklaması

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Matteo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir"

Ayrıca, İstanbul'a inen uçaktan çekilen ve Matteo Guendouzi ile Fenerbahçeli yöneticilerin birlikte olduğu bir fotoğrafın paylaşıldığı belirtildi.

