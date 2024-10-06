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Fenerbahçe Medicana, Bursa'yı Geçti

SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:34
Fenerbahçe Medicana, Bursa'yı Geçti

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi Mücadelesi

Fenerbahçe Medicana'dan İlk Haftada Önemli Galibiyet

2023 sezonunun başlangıcıyla birlikte, SMS Grup Efeler Ligi sahnesinde heyecanlı karşılaşmalar yaşanıyor. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda oynadığı bu mücadelede, rakibi Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı. Bu önemli zafer, takım için moral kaynağı oldu. Maç Sonucu:

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Medicana: 3

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