Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı Mağlup Etti

Fenerbahçe Medicana'dan Önemli Zafer

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. haftasında, Macaristan'ın köklü takımlarından Vasas Obuda ile karşılaştı. Müsabaka, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ERD Arena'da gerçekleşti.

Müsabakanın Raporu

Sarı-lacivertliler, rakiplerini 25-13, 25-15, 24-26 ve 25-21 set sonuçlarıyla 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu zaferle birlikte Fenerbahçe, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

Stysiak'ın Parlak Performansı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Magdalena Stysiak, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Polonyalı voleybolcu, sergilediği başarılı oyunla takıma büyük katkı sağladı.

Sonuçlar

Bu sonucun ardından Vasas Obuda, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.