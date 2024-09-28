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Fenerbahçe'nin Antalyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında mücadele edecek kadrosunu belirledi. İşte 23 kişilik liste:

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:46
Fenerbahçe'nin Antalyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, kamp kadrosu netleşti. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent bu maçta forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Antalya Kadrosu

Fenerbahçe'nin 23 kişilik Antalya kafilesi ise şu futbolculardan oluşuyor:

  • Dominik Livakovic
  • Ertuğrul Çetin
  • Ömer Camcı
  • Mert Müldür
  • Çağlar Söyüncü
  • Alexander Djiku
  • Rodrigo Becao
  • Jayden Oosterwolde
  • Levent Mercan
  • İsmail Yüksek
  • Fred
  • Sofyan Amrabat
  • Sebastian Szymanski
  • Mert Hakan Yandaş
  • Cengiz Ünder
  • İrfan Can Kahveci
  • Oğuz Aydın
  • Filip Kostic
  • Dusan Tadic
  • Allan Saint-Maximin
  • Edin Dzeko
  • Youssef En Nesyri
  • Cenk Tosun

Fenerbahçe, bu mücadeleye güçlü bir kadro ile çıkmayı hedefliyor.

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