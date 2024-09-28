Fenerbahçe'nin Antalyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, kamp kadrosu netleşti. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent bu maçta forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.
Antalya Kadrosu
Fenerbahçe'nin 23 kişilik Antalya kafilesi ise şu futbolculardan oluşuyor:
- Dominik Livakovic
- Ertuğrul Çetin
- Ömer Camcı
- Mert Müldür
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Rodrigo Becao
- Jayden Oosterwolde
- Levent Mercan
- İsmail Yüksek
- Fred
- Sofyan Amrabat
- Sebastian Szymanski
- Mert Hakan Yandaş
- Cengiz Ünder
- İrfan Can Kahveci
- Oğuz Aydın
- Filip Kostic
- Dusan Tadic
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko
- Youssef En Nesyri
- Cenk Tosun
Fenerbahçe, bu mücadeleye güçlü bir kadro ile çıkmayı hedefliyor.