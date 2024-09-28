Fenerbahçe'nin Antalyaspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, kamp kadrosu netleşti. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent bu maçta forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Antalya Kadrosu

Fenerbahçe'nin 23 kişilik Antalya kafilesi ise şu futbolculardan oluşuyor:

Dominik Livakovic

Ertuğrul Çetin

Ömer Camcı

Mert Müldür

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Rodrigo Becao

Jayden Oosterwolde

Levent Mercan

İsmail Yüksek

Fred

Sofyan Amrabat

Sebastian Szymanski

Mert Hakan Yandaş

Cengiz Ünder

İrfan Can Kahveci

Oğuz Aydın

Filip Kostic

Dusan Tadic

Allan Saint-Maximin

Edin Dzeko

Youssef En Nesyri

Cenk Tosun

Fenerbahçe, bu mücadeleye güçlü bir kadro ile çıkmayı hedefliyor.