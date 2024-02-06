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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi sergilenirken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşma yaşanacak. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.