Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi sergilenirken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşma yaşanacak. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu mücadelesinde Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. 7 Şubat Çarşamba akşamı Kalyon Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'de başlayarken A Spor ekranlarından seyirci ile buluşacak.
Fenerbahçe bugün yaptığı idman çalışmalarını tamamlarken Gaziantep'e doğru yola çıktı. Sarı lacivertli takımda yer alacak oyuncu kadroları açıklandı.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi.