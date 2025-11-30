Fenerbahçe'nin Hedefi: Galatasaray Derbisinde Galibiyetle Liderlik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarınki Galatasaray derbisini kazanarak yenilmezlik serisini sürdürüp liderliği devralmayı hedefliyor.

Fenerbahçe derbide galibiyetle liderliği hedefliyor

Trendyol Süper Lig’de yarın oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertliler, galibiyetle seriyi sürdürüp zirveye çıkmayı amaçlıyor.

Maç detayı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Galatasaray’ı Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Sarı-lacivertler, 13 haftada 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Lig performansı ve seriler

Fenerbahçe ligde 13 haftada 31 puan toplayarak bu dönemde mağlubiyet yaşamadı. Takım, son 5 maçını kazanarak moral buldu. Geçen sezonun güçlü başlangıcına atıfla, sarı-lacivertler ilk 10 haftada puan kaybı yaşamamış, 12 maçta yine 31 puan toplamıştı.

5 maçlık galibiyet serisi

5 Ekim’deki Samsunspor maçındaki puan kaybının ardından Fenerbahçe; Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarından galip ayrıldı. Bu süreçte takım 18 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

Gol istatistikleri

Sarı-lacivertliler bu sezon rakip filelere 30 gol gönderdi. Göztepe ve Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı 2 maç dışında tüm karşılaşmalarda skor üretti.

Asensio'nun katkısı

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, bu sezon 9 maçta forma giyerken 6 gole imza attı. Asensio, son 5 maçta ise 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Derbi debüsü yaşayacak oyuncular

Sarı-lacivertlerde 7 futbolcu ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Kaleci Ederson ile birlikte Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Archie Brown, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, Trendyol Süper Lig’de ilk derbilerini Beşiktaş karşısında yaşamışlardı; bu kez Galatasaray karşısına çıkacaklar. Öte yandan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye karşı ligde 7 kez derbi oynadı; bu kez sarı-lacivertli formayla sahada olacak.

Cezalar ve kadro durumu

Derbi öncesi Fenerbahçe’de cezalı futbolcu bulunmuyor. Tedavisi süren Çağlar Söyüncü'nün kadroda olup olmayacağı teknik heyetin kararına bağlı. Ayrıca Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında; kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

