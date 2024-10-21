Fenerbahçe'nin Mourinho Dönemi: Geçmişin Uzağında Bir Performans

Fenerbahçe, Mourinho ile Beklentilerin Gerisinde Kalıyor

OZHAN MEMİŞ - José Mourinho'nun takımla çıktığı ilk 8 maçta 7 puan kaybeden Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal döneminde gösterdiği performansın oldukça altında kaldı.

Eski teknik direktör İsmail Kartal altında 2023-2024 sezonunu 99 puanla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ilk 8 hafta boyunca hiç puan kaybı yaşamamış, 6 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Kartal Döneminde Elde Edilen Başarılar

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile oynadığı 8 maçta 24 puan topladı. Bu süreçte 20 gol atarken, yalnızca 3 gol yedi.

Özellikle ilk hafta kazandığı Gaziantep FK maçını 2-1, dördüncü haftada ise 3-2'lik galibiyetle Antalyaspor'u geçmesi dikkat çekti. Kartal'nın ekibi, kalan 6 maçta ise kalesini gole kapatarak büyük bir başarı gösterdi.

Mourinho Döneminde Sorunlar Yüz Göz Oldu

Geçtiğimiz sezon, İsmail Kartal yönetimindeki takım, 10 maçta 10 galibiyetle rekor kırmışken; Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 9. haftada 1 maç eksik ve zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Şu ana kadar 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden sarı-lacivertli ekip, 18 gol atarken 7 gol yedi.

Mourinho'nun ekibi, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Onvo Antalyaspor’a karşı galibiyet elde ettiğinde kalesini gole kapattı. Ancak, 2. haftada Göztepe deplasmanında 2-2 beraberlik ve 6. haftada Galatasaray'a karşı 3-1'lik mağlubiyetle puan kayıpları yaşadı.

Sıralamadaki Değişimler

İsmail Kartal döneminde sezon boyunca 2. sıranın dışına çıkmayan Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde 9. hafta itibarıyla 4. sırada yer aldı. Bu durum, sarı-lacivertli camiada endişeleri artırmaya başladı.