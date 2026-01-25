Gümüşhane'de 33. Kar Voleybolu Şenliği Ahmet Çalık Anısına Coşkuyla Gerçekleşti

Gümüşhane merkeze bağlı Yenice Köyü'nde 33 yıldır süregelen geleneksel kar üstünde voleybol şenliği bu yıl, Ahmet Çalık anısına düzenlendi. Denizden 2 bin 100 metre yükseklikte, kışın çetin koşullarına rağmen gerçekleştirilen etkinlik geniş katılımla ve şenlik havasında yapıldı.

Kortej yürüyüşü ve açılış

Şenlik, köy girişinden şenlik alanına kadar metrelerce uzunluğunda Türk bayrağı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve açılış konuşmaları yapıldı. Etkinliğin kuruluşu köy gençlerinin yıllar önce bir metreyi aşan karı temizleyip ağaç direklerden ve saman balyası ipinden file yaparak başlatmalarına dayanıyor; bugün ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kurumların katkılarıyla şenlik formatında devam ediyor.

Vali Aydın Baruş'un mesajı

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Beyazla kırmızı ne kadar güzel yakışıyor" diyerek ay-yıldızlı bayrağın taşınmasına vurgu yaptı. Vali Baruş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bölgenin çocuğu olan ve A Milli Takımımızın çok önemli bir parçası olan Ahmet Çalık kardeşimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anma fırsatında bulunmuş oluyoruz. Böyle ahlak abidesi sporcuların ülkemiz için daima var olmasını diliyorum."

Vali Baruş, yürüyüş ve şenlikler vesilesiyle ortaya konulan beraberlik ve bayrak sevgisinin önemine dikkat çekerek, "Bu millet mayasını bayrakla yoğurmuştur, bayrakla yaşayacaktır, bayrakla ölecektir... Biz bayrağımızı çok seviyoruz ve onun uğruna her zaman canımızı vermeye daima hazırız. Gümüşhane de bunun en bariz örneği olan bir ildir. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Şehitlerimizin yolundan gitmek için hepimiz azmetmişiz. Onların fedakarlığı bize daima rehber olacaktı" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden birlik ve anma vurguları

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, şenliğe emek veren herkese teşekkür ederek, "Ahmet Çalık Türk sporunun ahlak abidelerinden bir kardeşimizdi" dedi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ise, "Ahmet Çalık bu toprakların yiğit evladıydı, çok başarılı bir sporcumuzdu. Şehrimizi ahlakıyla, duruşuyla en güzel şekilde temsil etmişti. Ruhu şad olsun diyorum. Buraya su getirmek kadar, yol getirmek kadar bu etkinlikler de çok önemli" diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, bu yılki şenliğin bayrağın ön plana çıkarıldığı bir etkinlik olduğunu belirterek, "Sırtını nereye dayarlarsa dayasınlar, gücünü nereden alırlarsa alsınlar bu topraklarda Türk devletinin koyduğu kurallar ve kaideler dışında bir yerlere güvenerek bu kurallara ve devletin ana yapısına kafa tutan herkese geçmişte ne yapıldıysa bugün de o yapılır, gelecekte de o yapılacaktır" sözleriyle milli birlik mesajı verdi.

Köylülerin anlatımı ve etkinlik hazırlığı

Yenice köyü muhtarı Bayram Durdu, "Ahmet Çalık anısına düzenlediğimiz 33. Yenice Köyü Kar Şenliği ve Voleybol Şenliklerine hepiniz hoş geldiniz" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliği organize eden köy sakinlerinden Erdem Durdu, hazırlık sürecini anlatarak, geçmişte direkler arası kendir bağlanarak oynanan etkinliğin zamanla desteklerle bugünkü biçimine kavuştuğunu söyledi. Hanefi Durdu ise gelenekleri yaşatmanın önemine vurgu yaparak organizasyonun daha geniş çaplı devam edeceğini belirtti.

Çalık köyü muhtarı Zekai Çalık da etkinliğin Ahmet Çalık adına düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını, "Ahmet Çalık ülkemiz ve bölgemiz için müthiş bir değerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Program, gösteriler ve katılım

Şenlikte ağa giydirme ve plaket takdiminin ardından maç programı ilan edilip kurallar açıklandı. Protokol üyeleri ile köy takımı arasındaki dostluk maçıyla başlayan müsabakalarda toplam 8 takım kıyasıya mücadele etti.

Etkinlikte Gümüşhane Off-Road ekibi kar üzerinde özel donanımlı araçlarla gösteri sundu. Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer’in kayak yaptığı, çocukların kızaklarla kaydığı şenlikte katılımcılara ikram edilen sıcak çay ve yöresel yemekler soğuk havada içleri ısıttı.

İl merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yenice Köyü'ndeki şenliğe Vali Aydın Baruş, Milletvekilleri Av. Celalettin Köse, Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Eşref Balki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, GTSO Başkanı İsmail Akçay, siyasi partilerin temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlik, köy geleneğinin ve milli değerlerin birlikteliğini vurgulayarak, anma ve spor etkinliğini bir arada yaşatan bir organizasyon olarak son buldu.

