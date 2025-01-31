Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Ognjen Mimovic İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Sırp savunma oyuncusu Ognjen Mimovic'i İstanbul'a getirdi. 20 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı'na inerek kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Transfer Görüşmeleri ve Sağlık Kontrolleri

İstanbul'a, transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için gelen Mimovic'in resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Henüz sözleşme detayları ne olacağına dair bilgi verilmedi.

Ognjen Mimovic Kimdir?

Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004'te Sırbistan'da doğmuştur. Sırasıyla Metalac, Kızılyıldız, Graficar ve yeniden Kızılyıldız altyapılarında forma giydi. 2022-23 sezonunda OFK Belgrad takımına bonservisi kiralanarak profesyonel kariyerine adım attı. 2023-24 sezonunda ise Kızılyıldız forması giymeye başladı.

Milli Takım Kariyeri ve İstatistikleri

Ognjen Mimovic, Sırbistan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da oyuncusu. Kariyerinde Sırbistan Süper Ligi, Sırbistan Kupası, Sırbistan 2. Ligi ve Sırbistan 19 Yaş Altı Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşaması dahil olmak üzere toplamda 19 maçta forma giyen Mimovic, 1 gol ve 2 asist ile dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Sırp savunma oyuncusu Ognjen Mimovic, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen 20 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Sırp savunma oyuncusu Ognjen Mimovic, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen 20 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.