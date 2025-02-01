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Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 6. Sırp Futbolcusunu Tafrih Etti

Fenerbahçe, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden Ognjen Mimovic'i transfer ederek tarihindeki 6. Sırp futbolcusunu kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:06
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 6. Sırp Futbolcusunu Tafrih Etti

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Ognjen Mimovic

Fenerbahçe, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic ile tarihindeki 6. Sırp futbolcusunu transfer etti. 20 yaşındaki genç futbolcu, sarı-lacivertli ekibin bu sezonki 12. transferi oldu.

Fenerbahçe'nin Sırp Oyuncu Geleneği

Ognjen Mimovic'in transferi ile birlikte Fenerbahçe, Dusan Tadic ve Filip Kostic ile Sırp oyuncu sayısını üçe çıkardı. Mimovic, kulüp tarihinin 197. transferi olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'nin ilk Sırp transferi, 2006 yılında forvet Mateja Kezman olmuştu. Kezman, 2009 yılında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Ali Koç Dönemindeki Transferler

Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde, Ognjen Mimovic ile birlikte 65. yabancı futbolcu transferine imza attı. Bu süreçte 39 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna dahil eden sarı-lacivertli ekip, üçüncü Sırp oyuncusu ile de taraftarına yeni bir soluk getirmiş oldu.

Mimovic'in Kariyer Yolu

Mimovic, kariyerine Sırbistan'ın Metalac ekibinin altyapısında başladı. Daha sonra Kızılyıldız altyapısına transfer olan genç oyuncu, 2020-21 sezonunda Grafica takımının 17 yaş altı takımına kiralandı. Bir sezonun ardından geri dönüp Kızılyıldız'ın 19 yaş altı takımına katılan Mimovic, son olarak kiralık olarak OFK Belgrad kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe ve Yabancı Futbolcular

Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 197 yabancı futbolcu arasında Sırbistan, 5 oyuncu ile yer alıyor. Fenerbahçe'nin geçmişteki yabancı transferleri arasında Brezilyalı Alex de Souza, Yugoslav Radomir Antic, Alman Max Kruse gibi isimler dikkat çekiyor.

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