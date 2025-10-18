Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi 86-70 Yendi

3. hafta mücadelesinde konuk ekip galibiyetle ayrıldı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'u 86-70 mağlup etti.

Karşılaşmada konuk ekip etkili bir performans sergileyerek skoru kontrol etti; ev sahibi ekip aradığı ritmi bulmakta zorlandı.

Fenerbahçe Opet, böylece ligdeki 3. hafta maçını galibiyetle tamamladı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Fenerbahçe Opet, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet'ten Charise Billings (ortada), rakibiyle mücadele etti.