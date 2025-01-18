Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı 68 Maçlık Yenilmezlik Seriine Son Verdi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, OGM Ormanspor'a yenilerek 68 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 19:05
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı 68 Maçlık Yenilmezlik Seriine Son Verdi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Tarihi Yenilgiyle Karşılaştı

Sarı-lacivertliler, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. 2024-2025 sezonunun 18. haftasında OGM Ormanspor ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, deplasmanda 72-59'luk sonuçla kaybetti.

Uzun Süreli Başarı ve Son Maç

Fenerbahçe Opet, ligdeki son yenilgisini 2022-2023 sezonu 14. hafta maçında ÇBK Mersin'e karşı 77-68'lik sonuçla yaşamıştı. O günden bu yana, iki hükmen mağlubiyet ile birlikte toplamda 68 lig müsabakasında galip gelerek büyük bir başarı elde etmişti.

Ancak OGM Ormanspor karşısındaki bu maç, Fenerbahçe Opet için bu sezonki ilk yenilgi olarak tarihe geçti. Takım, bu kayıptan sonra hedeflerine odaklanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

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