Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:00
Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Rangers Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maç hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Bu antrenman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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