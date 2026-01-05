Fenerbahçe - Samsunspor: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Yeni Adana’da

Fenerbahçe - Samsunspor: Turkcell Süper Kupa yarı finalinde kozlar Adana'da paylaşılacak

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, yarın Adana’da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma yarın saat 20.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.

Turnuva formatı ve final biletinin kaderi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla Süper Kupa ilk kez dört takımla düzenleniyor. Bu yarı finalin galibi, Galatasaray - Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumunda finalde karşılaşacak.

74. randevu: Rekor ve istatistikler

Fenerbahçe ile Samsunspor bugüne kadar lig ve kupa kapsamındaki maçlarla birlikte toplam 73 kez karşılaştı; bu mücadele yarınıyla birlikte 74. randevu olacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte 39 galibiyet elde ederken, Samsunspor 14 kez sahadan üstün ayrıldı ve 20 maç berabere bitti. Fenerbahçe’nin attığı 117 gole karşılık, Samsunspor 63 gol kaydetti.

Süper Kupa geçmişi

2006’dan itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Fenerbahçe, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı kazanarak üç kez şampiyon oldu. Samsunspor ise organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

Son dönem maçları ve unutulmaz skorlar

Karadeniz ekibinin yeniden Süper Lig’e döndüğü 2023-2024 sezonundan itibaren iki ekip arasında 5 lig maçı oynandı. Fenerbahçe, 21 Ağustos 2023’te deplasmanda 2-0 kazanırken, sonraki dört lig karşılaşmasında beraberlik bozulmadı. 2025 yılında oynanan iki maçta da gol sesi çıkmadı.

Tarihe geçen farklı skorlar da mevcut: Fenerbahçe’nin 1993-1994 sezonunda İstanbul’da aldığı 8-1 galibiyet lig tarihinin en farklı sonuçları arasında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin rakibi karşısındaki diğer büyük galibiyetleri 6-2 ve 5-0 olarak kayıtlarda bulunuyor. Samsunspor’un Fenerbahçe karşısındaki önemli başarıları ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında aldığı 4-0’lık galibiyetlerdir.

Fenerbahçe kadrosunda eksikler

Sarı-lacivertliler, 2026 yılının ilk resmi maçına bazı sakat ve milli takım oyuncuları olmadan çıkacak. Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene Afrika Uluslar Kupası’ndaki mücadelelerine devam ediyor. Archie Brown, Nelson Semedo ve Talisca ise tedavi süreçlerini sürdürüyor. Bu beş isim karşılaşma kadrosunda yer almayacak.

Ayrıca İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao’nun da kadro dışı durumları devam ediyor.

Anthony Musaba eski takımına karşı

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim Anthony Musaba oldu. Sezona Samsunspor formasıyla başlayan 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-lacivliler ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco görev verirse Musaba, eski takımına karşı sahada olacak. Musaba, Tredyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor - Fenerbahçe maçında 83 dakika süre almıştı.

Hakem ataması

Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal olacak, maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olarak bildirildi. Ali Şansalan bu sezonda Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük maçı ile Samsunspor’un Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında görev yaptı.

