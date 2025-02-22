Fenerbahçe, Seyrantepe Derbilerinde Üstünlük Sağlıyor

Seyrantepe'deki Derbi Rekabeti Devam Ediyor

Fenerbahçe, RAMS Park'ta oynanan derbilerdeki başarı grafiğini yükseltiyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile oynadığı 15 derbide 10 kez mağlup olmadan sahadan ayrıldı. 24 Şubat Pazartesi günü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu statta rakibini toplamda 16. kez konuk edecek.

RAMS Park'ı Açılışındaki İlk Galibiyet Fenerbahçe'den

RAMS Park, 15 Ocak 2011'de Hollanda'nın Ajax takımı ile oynanan özel maçla açıldı. O günden bu yana stat, 15 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Bu 15 maçta Fenerbahçe, 5 galibiyet alırken, Galatasaray da 5 kez kazandı. Ayrıca 5 maçta berabere sonuçlandı. İlk derbide ise 18 Mart 2011'de Fenerbahçe, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılarak, Galatasaray'ın yeni evinde yaşadığı ilk mağlubiyeti tattırmıştı.

Gol İstatistiklerinde Galatasaray Üstün

RAMS Park'taki derbilerde Galatasaray, gol sayısı bakımından öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, son 14 yılda bu statta oynanan 15 maçta rakip fileleri toplamda 16 kez havalandırırken, Fenerbahçe 13 golle karşılık verdi. İki takım arasında 4 karşılaşma ise golsüz berabere tamamlandı.

Derbilerin En Golcü İsmi: Wesley Sneijder

RAMS Park'taki derbilerde en fazla gol atan oyuncu ise Galatasaraylı Wesley Sneijder oldu. Hollandalı yıldız, derbilerde 3 gol kaydederken, onu 2'şer golle Selçuk İnan, Nicolo Zaniolo ve Alex de Souza takip ediyor. Fenerbahçe'den de birçok oyuncu bu karşılaşmalarda birer golle katkıda bulundu. Bunun yanı sıra, 16 Aralık 2012'de Fenerbahçeli Bekir İrtegün, kendi kalesine bir gol atarak dikkat çekmişti.

RAMS Park'taki Derbi Sonuçları

RAMS Park'taki derbilerin tarihi ve sonuçları şu şekildedir: