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Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı 1-0 Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki Sipay Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:06
Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin İlk Yarı Performansı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK’yı konuk etti. Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarıda Dikkat Çeken Anlar

Maçın 13. dakikasında, Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi, sağ çaprazdan kaleye şut çekti fakat top yandan auta gitti. 15. dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan yaptığı ortada En-Nesyri’nin kafa vuruşuyla öne geçti.

19. dakikada, sol kanatta etkili olan Saint-Maximin, iki rakibini geçti. Ortaya gelen topu Dzeko, En-Nesyri’ye indirdi fakat vuruşu da yandan auta gitti. 27. dakikada, Saint-Maximin, ceza sahasında İsmail Yüksek’e pasını aktardı; onun vuruşu ise üstten auta çıktı.

38. dakikada Dzeko'nun pasıyla oynayan Osayi-Samuel, şutunu çekti ama kaleci Sousa topu kornere çeldi. Hal aynı şekilde, 42. dakikada, İrfan Can'ın ara pasıyla Osayi-Samuel, sağ çaprazdan şutunu çekti fakat top yine yandan auta gitti.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle kapatmayı başardı.

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