Fenerbahçe, TED Bursiyeri Çocukları İftar Sofrasında Ağırladı

Fenerbahçe, Türk Eğitim Derneği bursiyeri çocukları iftarda ağırlayarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 23:15
Fenerbahçe, TED Bursiyeri Çocukları İftar Sofrasında Ağırladı

Fenerbahçe Kulübü'nden Anlamlı İftar Etkinliği

Fenerbahçe Kulübü, Türk Eğitim Derneği'nin (TED) burs verdiği çocukları iftarda bir araya getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, bu özel etkinliği Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Mourinho'nun Mesajı

İftara katılan isimler arasında teknik direktör Jose Mourinho, kaptan Mert Hakan Yandaş ve yönetim kurulu üyesi Eren Dişli yer aldı. Organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mourinho, "Sizi burada ağırlamaktan dolayı her zaman mutluyuz. Siz burada olmasanız da bizler biliyoruz ki her zaman arkamızdasınız. Fenerbahçe ailesinin çok büyük bir parçasısınız. Benim için dünyadaki en önemli ve en güzel şeyler gençler ve yaşlılar. Fenerbahçe'nin hocası olarak bu organizasyondan dolayı büyük gurur duyuyorum. Ne zaman isterseniz antrenmanı izlemeye, buraya yemek yemeye gelebilirsiniz. Kapımız her zaman sizlere açık," diyerek çocuklara hitap etti.

Eğlenceli Anlar ve Sürprizler

İftar etkinliği sırasında, Mourinho ile bir araya gelen çocuklar, teknik direktörle birlikte pozlar verdi. Ayrıca, etkinlikte doğum gününü kutlayan bir çocuğa kaptan Mert Hakan Yandaş tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Eğitim Bursu Kampanyası

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon 3. kez hayata geçirilen eğitim bursunu TED ile birlikte "Çocuklar için Hayallerimiz BİR" sloganıyla, 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen çocuklar için başlatmıştı. Portekizli teknik adam Mourinho'nun yazdığı mektup ile duyurulan bu anlamlı burs kampanyası, futbolcular ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da desteklenmişti.

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