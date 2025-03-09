Fenerbahçe Teknik Direktörü Bozkaya: 'Sezon Sonunda İstediğimiz Hedefe Ulaşacağız'

Fenerbahçe Derbiden 1 Puanla Ayrıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ile berabere kalan Fenerbahçe Petrol Ofisi, sezon boyunca önemli bir puan elde etti. Teknik direktör Gökhan Bozkaya, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu derbiden aldıkları 1 puanın zirve yolunda kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Takım Ruhu ve Analiz Başarısı

Bozkaya, "Bütün oyuncuları kutlamak istiyorum, iki taraf da çok iyi mücadele verdi. 2 puanı burada bıraktığımız için üzgünüm. Buraya beraberlik için gelmemiştik." dedi. Takımın rakibi iyi analiz ettiğini vurgulayan Bozkaya, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ikinci bölgede bekleyip bize karşı geçiş hücumu oynayacaklarını biliyorduk. Önlemlerimizi aldık, ama sona doğru her iki taraf da kazanmak için disiplinini kaybetti," şeklinde konuştu.

Sarılık-Kırmızılı Eda Karataş'ın Mesajı

Sarı-kırmızılı oyuncu Eda Karataş ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun. Buraya Galatasaray'ı desteklemeye gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir maçtı; 1-0 geriye düştük ama 1-1'i yakaladık. Derbide her zaman kazanan olmak isteriz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız zorluklardan sonra lige iyi başlayamadık ve basit puan kayıpları yaptık. Ama bundan sonraki tüm maçlarımızı kazanıp üst sıraları zorlamak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Gökhan Bozkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Gökhan Bozkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.