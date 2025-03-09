Fenerbahçe Teknik Direktörü Bozkaya: 'Sezon Sonunda İstediğimiz Hedefe Ulaşacağız'

Fenerbahçe ve Galatasaray Petrol Ofisi arasındaki derbide, Bozkaya önemli açıklamalarda bulundu. Eda Karataş ise takımın geleceğinden umutlu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 19:55
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bozkaya: 'Sezon Sonunda İstediğimiz Hedefe Ulaşacağız'

Fenerbahçe Derbiden 1 Puanla Ayrıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ile berabere kalan Fenerbahçe Petrol Ofisi, sezon boyunca önemli bir puan elde etti. Teknik direktör Gökhan Bozkaya, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu derbiden aldıkları 1 puanın zirve yolunda kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Takım Ruhu ve Analiz Başarısı

Bozkaya, "Bütün oyuncuları kutlamak istiyorum, iki taraf da çok iyi mücadele verdi. 2 puanı burada bıraktığımız için üzgünüm. Buraya beraberlik için gelmemiştik." dedi. Takımın rakibi iyi analiz ettiğini vurgulayan Bozkaya, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ikinci bölgede bekleyip bize karşı geçiş hücumu oynayacaklarını biliyorduk. Önlemlerimizi aldık, ama sona doğru her iki taraf da kazanmak için disiplinini kaybetti," şeklinde konuştu.

Sarılık-Kırmızılı Eda Karataş'ın Mesajı

Sarı-kırmızılı oyuncu Eda Karataş ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun. Buraya Galatasaray'ı desteklemeye gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir maçtı; 1-0 geriye düştük ama 1-1'i yakaladık. Derbide her zaman kazanan olmak isteriz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız zorluklardan sonra lige iyi başlayamadık ve basit puan kayıpları yaptık. Ama bundan sonraki tüm maçlarımızı kazanıp üst sıraları zorlamak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile 1-1...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Gökhan Bozkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile 1-1...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Gökhan Bozkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osimhen: 'Her Maç Final Gibi'
2
Sakaryaspor ve Bandırmaspor'un Kıran Kırana Maçı Beraberlikle Sonuçlandı
3
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bozkaya: 'Sezon Sonunda İstediğimiz Hedefe Ulaşacağız'
4
Uluslararası 6. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları Tamamlandı
5
20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
6
Milli Judocular, Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 10 Madalya Kazandı
7
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Basın Mensuplarını İftarda Ağırladı

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri