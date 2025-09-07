Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Öncesi Ederson'la Antrenmanda

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Antrenman detayları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, milli oyunculardan yoksun bir kadro ile gerçekleştirildi. Çalışma, salonda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarıyla başladı.

Sahada ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı; idman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Ederson ilk kez takımla

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi kaleci Ederson, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı ve takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürmeye devam edecek.