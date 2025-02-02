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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Rizespor'u 3-2 Yenerek Öne Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Takım, zorlu mücadelede son dakikada galibiyeti elde etti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 22:04
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Rizespor'u 3-2 Yenerek Öne Geçti

Fenerbahçe 3 - Çaykur Rizespor 2

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın Önemli Anları

54. dakikada Fenerbahçe, Tadic'in ortasında En-Nesyri ile etkili bir pozisyon geliştirdi. Orta sahadan gelen topu Dzeko'ya indiren En-Nesyri'nin vuruşu, az farkla üstten auta gitti.

56. dakikada Fenerbahçe, Çaykur Rizespor savunmasının zorlandığı bir topta Szymanski'nin güzel pasıyla Dzeko'yu buldu fakat Dzeko'nun uzaktan sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Fenerbahçe, Oğuz'un pasında Szymanski ile bir kez daha gole yaklaştı. Ancak, En-Nesyri'nin kafa vuruşu kaleci Tarık tarafından kurtarıldı.

76. dakikada Talisca'nın kafa vuruşu bir kez daha üst direğe takıldı. 77. dakikada ise Oğuz Aydın'ın çapraz vuruşu, az farkla yandan auta gitti.

Çaykur Rizespor'un Kırmızı Kartı

78. dakikada Rachid Ghezzal, yavaş hareket etmesi sebebiyle ikinci sarı kart ile oyun dışı kaldı ve Çaykur Rizespor 9 kişi ile mücadele etmeye başladı.

79. dakikada Fenerbahçe, eşitliği sağladı. Soldan yapılan ortada En-Nesyri tarafından kafa ile indirdiği topu Dzeko, yakın mesafeden filelere gönderdi: 2-2.

85. dakikada Talisca'nın vuruşu bir kez daha üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Maçın Son Anları ve Galibiyet

89. dakikada Fenerbahçe, karşılaşmanın kaderini belirleyen golü attı. Sol kanatta topla buluşan Tadic, En-Nesyri'yi kale sahasına ortaladı. Yüksekten gelen top, En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla filelere gitti: 3-2.

Fenerbahçe, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan, son dakikada gelen gollerle 3-2 galip ayrılarak önemli bir üç puan kazanmış oldu.

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