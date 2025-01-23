Fenerbahçe, Tur Şansını Son Maça Bıraktı: Olimpik Lyon ile 0-0 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Tur İhtimalini Son Maça Bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, Fenerbahçe, konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalmasıyla tur şansını son maça bıraktı. Müsabaka, Ülker Stadı'nda gerçekleşti.

İlk Yarıda Etkili Performans, Gol Yok

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, baskı kurduğu bu bölümde rakip kalede gol bulamadı. Müsabakanın ikinci yarısında ise daha ziyade kendi yarı sahasında mücadele eden Fenerbahçe, rakip kaleye gitmekte zorlandı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Puan Durumu ve Son Maç

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Fenerbahçe, tur şansını son maça bırakmış oldu. Sarı-lacivertli ekip, ligin son haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 30 Ocak Perşembe günü karşılaşacak.

Yusuf Akçiçek Beğeni Topladı

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Olimpik Lyon karşısında etkili bir performans sergileyerek alkış topladı. 18 yaşındaki oyuncu, üçlü savunmada gösterdiği başarı ve attığı paslarla dikkat çekmeyi başardı.

Ceza Sınırında İki Oyuncu

Öte yandan, Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Amrabat, 72. dakikada, Osayi-Samuel ise 87. dakikada sarı kart gördü, bu nedenle Midtjylland deplasmanında görev alamayacaklar.

Avrupa'da İki Maçta Gol Yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son iki karşılaşmada gol bulamazken, önceki Şampiyonlar Ligi elemelerinde dört maçta da rakip fileleri havalandırmıştı. İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao maçına kadar Avrupa'da oynadığı 9 maçta gol atan Fenerbahçe, bu maçın ardından Olimpik Lyon'a karşı da gol atamadı.

Mourinho'nun İlk Hamlesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Olimpik Lyon maçında ilk müdahalesini 59. dakikada yaptı. Sakatlık ve ceza nedeniyle kısıtlı bir kadroyla mücadele eden sarı-lacivertlilerde Mourinho, sarı kart gören İrfan Can Kahveci'yi oyundan alırken, onun yerine Allan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.