Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 Yenerek 4 Maç Sonra Kazandı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 4 maç sonra üstünlük sağladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:28
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:28
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçta goller Guendouzi ve Oosterwolde'den geldi.

Rakibe Karşı 4 Maç Sonra İlk Galibiyet

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ezeli rakibine karşı 4 maç sonra üstünlük sağlamış oldu. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 1-1 berabere sonuçlanmış; geçtiğimiz sezon oynanan 3 maçta ise Galatasaray 2 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitmişti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki son galibiyeti 19 Mayıs 2024'te RAMS Park'ta alınmıştı.

