Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı 2-0 Kazandı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Zafer

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Müsabakanın ardından sahaya kupa töreni için platform hazırlandı. İlk olarak gazetecilerin oylarıyla maçın oyuncusu seçilen Matteo Guendouzi ödülünü aldı. Daha sonra platforma gelen Fenerbahçeli oyunculara tek tek madalyaları takdim edildi.

Kaptan Milan Skriniar, Turkcell Süper Kupa'yı alarak takım arkadaşlarının yanına gitti ve kupa Skriniar'ın ellerinde yükseldi. Şampiyon Fenerbahçe için stat hoparlöründen 100. Yıl Marşı çalındı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de platform önüne giderek takımla birlikte şampiyonluk pozu verdi. Sarı-lacivertli futbolcular son olarak kupayla taraftarlarının önüne giderek Turkcell Süper Kupa şampiyonluğunu doyasıya yaşadı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı; taraftarlar alkışlarla destek verdi.

