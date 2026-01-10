Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı 4. Kez Kazandı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek bu organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaştı.

Maç Detayları

Turkcell Süper Kupa Finali, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

Sarı-lacivertliler, 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kupanın Önemi

Kanarya, 25 Ağustos 2014'te kazandığı Süper Kupa'dan sonra 11 yılı aşkın sürenin ardından kupayı tekrar müzesine götürdü.

Fenerbahçe daha önce 2007, 2009, 2014 yıllarında bu kupayı kazanmış; 2025 finalini de başarıyla tamamlamış oldu.

