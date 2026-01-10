Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı 4. Kez Kazandı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:28
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:28
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray2-0 mağlup ederek bu organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaştı.

Maç Detayları

Turkcell Süper Kupa Finali, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

Sarı-lacivertliler, 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kupanın Önemi

Kanarya, 25 Ağustos 2014'te kazandığı Süper Kupa'dan sonra 11 yılı aşkın sürenin ardından kupayı tekrar müzesine götürdü.

Fenerbahçe daha önce 2007, 2009, 2014 yıllarında bu kupayı kazanmış; 2025 finalini de başarıyla tamamlamış oldu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

