Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı Taraftarıyla Kutladı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı taraftarlarıyla kutladı; goller Guendouzi ve Oosterwolde'den.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 22:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:39
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı Taraftarıyla Kutladı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı Taraftarıyla Kutladı

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray 2-0 mağlup edildi

Turkcell Süper Kupa Finali’nde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini Guendouzi ve Oosterwolde kaydetti.

Hakem Halil Umut Meler'in son düdüğüyle birlikte futbolcular, Fenerbahçeli taraftarların olduğu Doğu Tribünü'ne koştu ve kupa sevincini tribünlerle paylaştı. Futbolcular üçlü fotoğraf çektirdi ve tribünleri gezerek galibiyeti doyasıya yaşadı.

Son düdükle birlikte Doğu Üst Tribünü'nde, "Adınla takımınla taraftarınla en büyük sensin Kanarya" pankartı açıldı.

FENERBAHÇE, TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİ'NDE GALATASARAY'I 2-0 YENEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU.

FENERBAHÇE, TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİ'NDE GALATASARAY'I 2-0 YENEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU.

FENERBAHÇE, TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİ'NDE GALATASARAY'I 2-0 YENEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Ankara'da Süper Kupa Zaferini Coşkuyla Kutladı
2
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
3
Isparta 32 Spor 7-0 Adanaspor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup
4
Namık Barış Çelik Somaspor'a Transfer Oldu — Karşıyaka'dan Ayrılık
5
Matteo Guendouzi: 'Fenerbahçe ile Daha Fazla Kupa Kazanmak İstiyorum'
6
Fenerbahçe'nin Süper Kupa Zaferi Kilis'te Motosiklet Turu ile Kutlandı
7
Kayseri'de Fenerbahçe Taraftarlarından Süper Kupa Coşkusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları