Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı Taraftarıyla Kutladı

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray 2-0 mağlup edildi

Turkcell Süper Kupa Finali’nde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini Guendouzi ve Oosterwolde kaydetti.

Hakem Halil Umut Meler'in son düdüğüyle birlikte futbolcular, Fenerbahçeli taraftarların olduğu Doğu Tribünü'ne koştu ve kupa sevincini tribünlerle paylaştı. Futbolcular üçlü fotoğraf çektirdi ve tribünleri gezerek galibiyeti doyasıya yaşadı.

Son düdükle birlikte Doğu Üst Tribünü'nde, "Adınla takımınla taraftarınla en büyük sensin Kanarya" pankartı açıldı.

