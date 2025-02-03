Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası Hazırlıklarına Start Verdi

Fenerbahçe Futbol Takımı, 5 Şubat Çarşamba günü Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftası için hazırlıklara başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ardından hemen çalışmalara devam eden sarı-lacivertli ekip, Erzurumspor FK maçı öncesindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İdman Detayları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları gerçekleştirildi. Futbolcular daha sonra pas ve şut çalışmaları yaparak günü, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Özel Program Uygulandı

Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika süre alan oyuncular ise yenilenme ve aktif dinlenme programları ile performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yaptılar.

Son Hazırlıklar Yarın Tamamlanacak

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.